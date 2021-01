Wartość polskiego rynku gier wzrosła do ok. 2,49 mld zł na koniec 2020 r. z ponad 2,23 mld zł rok wcześniej, podano w raporcie „Kondycja polskiej branży gier 2020”, którego koordynatorem jest Krakowski Park Technologiczny (KPT). Według danych KPT, na początku marca 2020 r. w Polsce działało ok. 476 studiów deweloperskich, łącznie wydających każdego roku ponad 200 tytułów.

„Wartość polskiego rynku gier na koniec 2019 r. wyniosła ponad 2,23 mld zł. Do roku 2020 prognozuje się wzrost do około 2,49 mld zł (656 mln USD). Jeżeli spojrzymy na te liczby przez pryzmat danych globalnych, wyniki są niezmiennie dość skromne – w tym ujęciu przychody generowane przez polskich graczy to niecałe 0,38% całego rynku” – czytamy w raporcie.

Największy udział w sumarycznym wyniku w 2020 r. będą miały gry mobilne, których przychody przekroczą 1 mld zł, notując wzrost na poziomie 12% r/r. Drugim segmentem pod względem przychodów będą gry dostępne na komputerach osobistych, zarówno wersje pudełkowe, cyfrowe, jak i przeglądarkowe, z wynikiem przeszło 770 mln zł, przy czym gry przeglądarkowe dotknie spadek rzędu 13% spowodowany kanibalizowaniem przez gaming mobilny. Gry konsolowe będą kontrybuowały do sumarycznego wyniku branży kwotą przeszło 620 mln zł, wymieniono w materiale.

Według prognoz zamieszczonych w raporcie, wartość polskiego rynku gier wyniesie 2,54 mld zł w 2021 r., 2,69 mld zł w 2022 r., 2,85 mld zł w 2023 r. i sięgnie 3 mld zł w 2024 r.

„W 2019 r. polski gamedev wygenerował globalnie przychody ze sprzedaży na poziomie około 1,75 mld zł” – czytamy także w raporcie.

Analizując sytuację za pierwsze 10 miesięcy 2020 r., autorzy prognozują, że utrzymanie dalszego wzrostu przychodów w roku 2020 będzie dla polskiego gamedevu niełatwym wyzwaniem.

„Z jednej strony okres pandemii na pewno poprawił wyniki sprzedaży sporej części mniejszych podmiotów, z drugiej – spora grupa dobrze zapowiadających się gier od polskich twórców została przełożona na rok 2021 (m.in. ‚Dying Light 2’ od Techlandu, ‚Outriders’ od People Can Fly czy Gamedec od Anshar Studio). Tym samym wynik całej branży będzie zależał przede wszystkim od najważniejszej polskiej premiery ostatnich lat. Tymczasem wydanie ‚Cyberpunka 2077’ zostało przełożone na 10 grudnia 2020 r. i tym samym (w momencie opracowywania niniejszego raportu) bardzo ciężko przewidzieć, jaki procent ze sprzedaży tej gry CD Projekt zdąży uwzględnić w tym samym roku finansowym, tj. 2020” – czytamy w raporcie.

Według bazy danych opracowanej przez Krakowski Park Technologiczny, na początku marca 2020 r. w Polsce działało około 476 studiów deweloperskich, łącznie wydających każdego roku ponad 200 tytułów. Wiele z nich to niewielkie zespoły zajmujące się produkcją niskobudżetowych tytułów, ale w Polsce nie brakuje również większych firm, w tym takich, które swoimi rozmiarami i ambicjami konkurują z liderami światowego rynku. Najważniejsze z nich to: CD Projekt, Techland, polski oddział Huuuge Games, 11 bit studios, Ten Square Games, PlayWay, Bloober Team oraz People Can Fly, wymieniono w materiale.

Podstawą do opracowania prognoz dotyczących wartości rynku są własne wyliczenia bazujące na realnej sprzedaży gier konsolowych oraz na komputery osobiste w Polsce osiągniętej przez producentów gier, analizach własnych na podstawie rocznych raportów finansowych za rok 2019 najważniejszych spółek branży gier, wywiadach z przedstawicielami kluczowych firm z branży gier, pomocniczo raportach opracowywanych przez firmy badawcze PwC, SuperData Research oraz Newzoo, zastrzeżono w raporcie.

Źródło: ISBnews