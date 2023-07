Spółka EpicVR – producent gier Virtual Reality (VR) oraz twórca technologii i aplikacji VR/AR zaprezentowała graczom zwiastun swojej autorskiej produkcji „Reptile Park VR”. W przygodowej grze akcji w wirtualnej rzeczywistości użytkownicy zmierzą się z prehistorycznymi gadami w walce o przetrwanie!

„Reptile Park VR” to gra przeznczona na platformy Oculus Quest i Steam VR. Jest ona inspirowana hitowymi produkcjami hollywoodzkimi, takimi jak serial „Zagubieni” czy film „Park Jurajski”. Przyszli gracze mogą już zobaczyć trailer tytułu. Jak zapowiadają jego twórcy – na użytkowników czeka fantastyczna przygoda, w której stawką będzie życie.

–Z dumą prezentujemy graczom zwiastun naszej autorskiej produkcji, którą tworzymy od podstaw. W „Reptile Park VR” umiejętności manualne i kreatywność okażą się kluczowymi elementami, które pozwolą przetrwać w środowisku pełnym zagrożeń. W końcu nie na co dzień mamy do czynienia z dinozaurami – mówi Adrian Łapczyński, prezes EpicVR. – Gry wydawane w technologii VR pozwalają na skuteczne przeniesienie użytkownika wszystkimi zmysłami do wykreowanego świata. To sprawia, że gracze czują się, jakby naprawdę tam byli. Jestem przekonany, że „Reptile Park VR” dostarczy im wspaniałej i wielogodzinnej rozrywki, do której chętnie będą wracać – dodaje Adrian Łapczyński.

W survivalowej grze użytkownicy poczują prawdziwą adrenalinę. Ich najważniejszym celem będzie przetrwanie na wyspie zamieszkałej przez wymarłe przed milionami lat gady. Wcale nie będzie to takie proste, a żeby przeżyć, gracze spróbują swoich sił w walce wręcz, strzelaniu z łuku oraz broni palnej. Dodatkowo otrzymają oni możliwość tworzenia pułapek na dzikie stworzenia.

– Fabuła gry pozwoli użytkownikom poznać też historię tragicznego w skutkach eksperymentu, który wymknął się spod kontroli. Czeka na nich również realistyczna grafika, ogromna przestrzeń eksploracyjna oraz rozbudowana mechanika zielarstwa, rybołówstwa, przyrządzania posiłków, tworzenia opatrunków i gojenia ran – zapowiada Adrian Łapczyński.

Krakowska firma nie zdradziła jeszcze dokładnej daty premiery „Reptile Park VR”. Spółka równolegle pracuje nad przeniesieniem do świata VR symulacyjnej gry „Builder Simulator”, w której gracze wcielą się w rolę budowlańców.

W planach EpicVR jest dołączenie do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Oprócz założyciela udziałowcami firmy są również giełdowe spółki: Grupa PlayWay oraz Arts Alliance, a także fundusz Satus Games.

Z raportu Newzoo wynika, że rynek gier VR wygeneruje przychody sięgające ponad 3 mld USD w 2024 r. Dane pokazują także, że wzrasta nie tylko wartość tego rynku, ale też liczba użytkowników gogli. Przewiduje się, że do końca 2022 r. będzie ich ponad 27 mln, natomiast w 2024 r. już ponad 46 mln.

Źródło: Spółka