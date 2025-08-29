11 bit Studios odnotował 14,86 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2025 wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 20,44 mln zł wobec 4,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,74 mln zł wobec 15,43 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 jednostkowy zysk netto wyniósł 8,48 mln zł wobec 0,48 mln zł straty rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 57,24 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 30,76 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 29,02 mln zł wobec 2,43 mln zł straty rok wcześniej.

Wzrost przychodów to pochodna poszerzenia portfolio o nowy produkt własny spółki – grę „The Alters”, która w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox X/S i PS5 trafiła do sprzedaży 13 czerwca 2025 roku, podała spółka.

„Tytuł bardzo spodobał się zarówno graczom jak i recenzentom otrzymując, według serwisu Metacritic, oceny odpowiednio: 8,2/10 pkt. i 85/100 pkt. a jego sprzedaż, do 8 lipca 2025 roku, przekroczyła 280 tys. sztuk” – skomentował prezes Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że ważnym uzupełnieniem przychodów 11 bit studios w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku, oprócz sprzedaży gier, które zadebiutowały we wcześniejszych okresach, były też kolejne przychody od Microsoft Corporation z tytułu udostępnienia wybranych gier z portfolio spółki, przede wszystkim „The Alters” i „Frostpunk 2” w usłudze Game Pass prowadzonej przez tego partnera.

Równocześnie koszty operacyjne 11 bit studios S.A. w I półroczu 2025 roku powiększyły się o 11,7% r/r do 40,34 mln zł.

„Za wzrost odpowiadała głównie prawie czterokrotnie większa niż rok wcześniej amortyzacja, która wyniosła łącznie 10,95 mln zł, co było pochodną rozpoczęcia amortyzacji 'The Alters’ i 'Frostpunka 2′” – wyjaśnił prezes.

Przypomniał, że 11 bit studios stosuje, zarówno dla „Frostpunka 2”, jak i „The Alters”, degresywną metodę amortyzacji, co wpływa na wysokość wykazywanych zysków w porównaniu do okresów wcześniejszych. W konsekwencji na poziomie operacyjnym spółka w I półroczu 2025 roku zarobiła 18,07 mln zł. Rok temu na tym poziomie strata sięgała 5,35 mln zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 8,48 mln zł, czyli 3,51 zł na akcję.

„Negatywny wpływ na jego wysokość miały niegotówkowe koszty finansowe, przeszło 8 mln zł, związane z koniecznością przeszacowania wartości posiadanych przez spółkę aktywów finansowych, czyli gotówki denominowanej w walutach obcych” – zauważył Marszał.

Zwrócił uwagę, że pierwsze półrocze 2025 roku było bardzo korzystne dla złotego, który zyskał na wartości wobec EUR i USD, w których to walutach Spółka osiąga większość przychodów.

W obszarze gier własnych 11 bit studios, oprócz finalizacji produkcji „The Alters” i przygotowań do premiery tej gry, w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku kontynuowało prace nad wersją konsolową „Frostpunka 2”, która zadebiutuje 18 września 2025 roku oraz nad pierwszym z płatnych dodatków do „Frostpunka 2”.

„Dodatek trafi do fanów jeszcze w tym roku. Dwa kolejne będą miały swoje premiery w 2026 roku” – zapewnił prezes.

Z kolei zespół „The Alters” bezpośrednio po czerwcowej premierze zajmował się wprowadzaniem poprawek i usprawnień do gry zgłaszanych przez użytkowników a w okresie wakacyjnym zainicjował prace nad płatnym dodatkiem. Marszał poinformował, że jego premiera planowana jest w przyszłym roku.

W obszarze wydawnictwa 11 bit studios przygotowywało się do zapowiedzianej na 23 października 2025 roku premiery gry „Moonlighter 2: The Endless Vault” (w formule early access) oraz premiery gry „Death Howl”, która również planowana jest na ten rok. Producentem pierwszego z tytułów jest hiszpańskie studio Digital Sun. Za drugą z wymienionych produkcji stoi duńskie studio The Outer Zone.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk”. 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews