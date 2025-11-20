11 bit studios odnotowało 13,49 mln zł zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 48,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,52 mln zł wobec 58,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,07 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 75,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 21,97 mln zł zysku netto wobec 47,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,31 mln zł w porównaniu z 106,66 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 54,68 mln zł wobec 25,66 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Ostatnie miesiące wiązały się z pracą nad wdrażaniem nowych kierunków strategicznych, które pozwalają nam skuteczniej dopasowywać się do zmieniających się potrzeb i preferencji graczy, a jednocześnie pozostawać wiernym naszym wartościom i tworzeniu gier bliskich ludziom, angażujących i niosących za sobą konkretny przekaz. Zeszłoroczna premiera 'Frostpunk 2′ i jej uzupełnienie wydaniem na konsole oraz tegoroczny debiut 'The Alters’ wpisują się w tę wizję. Jednocześnie nie zwalniamy tempa. Kontynuujemy prace koncepcyjne nad kolejnymi własnymi tytułami, aktywnie budując długoterminowy pipeline. Równocześnie wdrażamy zoptymalizowane procesy deweloperskie, dążąc do zwiększenia efektywności cyklu produkcyjnego i szybszego badania potencjału rynkowego gier, a tym samym optymalizacji kosztów” – powiedział prezes 11 bit studios Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie.

Intensywny koniec roku zalicza zarówno część wydawnicza spółki (External Publishing), jak i Internal Development. Działania marketingowe wokół aktualizacji i rozszerzeń, a także nowych gier mają na celu nie tylko popularyzację poszczególnych tytułów wśród graczy, ale również wsparcie sprzedaży, szczególnie w okresie przedświątecznym, podała spółka.

„19 listopada 2025 roku miał swoją premierę 'Moonlighter 2: The Endless Vault’ w formule wczesnego dostępu (Early Access). To sequel hitu z 2018 roku, łączący Action RPG z zarządzaniem sklepem, który w pierwszych godzinach od premiery zbiera pozytywne recenzje graczy. Z kolei dziś 20 listopada 2025 roku, na gali Golden Joystick Awards, zostanie ogłoszona data premiery 'Death Howl’, która będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Jest to mroczny, dojrzały deck-builder osadzony w świecie mitologii nordyckiej, koncentrujący się na mechanice budowania talii kart połączonej z angażującą narracją i silnym, emocjonalnym przekazie. Wczesny odbiór na Steam jest wysoce pozytywny (94% – Very Positive)” – czytamy dalej w materiale.

8 grudnia 2025 roku światło dzienne ujrzy pierwsze, z serii zapowiadanych podczas premiery gry, rozszerzenie „Frostpunk 2: Fractured Utopias” (DLC). Dodatek ten oferuje graczom zaawansowane możliwości tworzenia własnych scenariuszy rozgrywki w oparciu o rozbudowane systemy podstawowej wersji gry. Premiera odbędzie się jednocześnie na PC i konsolach, zapowiedziano.

W grudniu br. gracze otrzymają również bezpłatną aktualizację „The Alters” – Free Major Content Update (FMCU). To dodatek, który powstał w oparciu o recenzje oraz informacje zwrotne graczy, których sugestie znalazły swoje odzwierciedlenie w rozszerzeniu.

„Dodatkowo, w związku z intensywnością końcówki roku i nadchodzącymi premierami, zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu po raz pierwszy w historii spółki dedykowanego graczom wydarzenia online: 11 bit studios digital Showcase, zaplanowanego na 8 grudnia 2025 roku. Jego celem jest kompleksowa prezentacja oferty produktowej oraz najbliższych planów wydawniczych do końca roku i jest strategicznie zbieżna z rozpoczęciem wyprzedaży Publisher Sale w serwisie Steam” – zakończono.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

