11 Bit Studios odnotowało 1,61 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2024 r. wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,03 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 0,12 mln zł wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,33 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 14,76 mln zł rok wcześniej.



„Warto podkreślić, że aż 48-proc. udział w przychodach spółki w tym okresie miały przychody ze sprzedaży gier z wydawnictwa na czele z 'The Invincible’ i 'The Thaumaturge’, które to produkcje zadebiutowały odpowiednio: 6 listopada 2023 roku i 4 marca 2024 roku. Co prawda sprzedaż obu gier w okresach okołopremierowych była nieco słabsza niż zakładaliśmy, to z satysfakcją odnotowujemy, że fani dobrze reagują na pierwsze promocje cenowe. To powinno przełożyć się pozytywnie na sprzedaż w długim, kilkuletnim horyzoncie” – czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

„Jednocześnie o tegorocznych wynikach 11 bit studios S.A. będą przede wszystkim decydowały zbliżające się premiery 'Frostpunka 2′ i 'The Alters’. Planujemy, że pierwsza z gier trafi na sklepowe półki, w wersji na komputery PC i Mac, 25 lipca. Premiera 'The Alters’ planowana jest niewiele później, również w III kwartale tego roku. Ten tytuł w dniu premiery będzie równocześnie oferowany w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox X/S oraz PS5. Obie produkcje, zgodnie z podpisaną w zeszłym roku umową z Microsoft Corporation, już w dniach swoich premier będą dostępne w usłudze Game Pass prowadzonej przez amerykańskiego partnera” – czytamy również.

11 bit studios działa na rynku gier od 2010 roku. Jest producentem multiplatformowych gier komputerowych. Spółka ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk”. Prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego wydała m.in. „Moonlighter” i „Children of Morta”. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

Źródło: ISBnews