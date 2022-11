11 bit studios odnotowało 4,88 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,58 mln zł wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,81 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 13,42 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 19,97 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 17,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,58 mln zł w porównaniu z 49,2 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 20,56 mln zł wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wypracowane wyniki bardzo nas cieszą gdyż nie będziemy ukrywać, że nasze założenia na ten rok były ostrożniejsze. Zwracamy jednocześnie uwagę, że istotny wpływ na zysk netto spółki za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku miały przychody finansowe z posiadanych aktywów finansowych (aktualizacji ich wyceny, a także odsetek od lokat bankowych). Wyniosły 7,86 mln zł wobec 1,59 mln PLN w okresie porównawczym” – napisał zarząd w liście dołączonym do raportu.

„Dopełniając obrazu kwestii finansowych w okresie styczeń-wrzesień bieżącego roku 11 bit studios wygenerowało przeszło 36,79 mln zł środków pieniężnych z działalności operacyjnej, a wartość aktywów finansowych na koniec września 2022 roku (gotówki i jej ekwiwalentów, instrumentów finansowych oraz należności handlowych i podatkowych) wynosiła 111,27 mln zł. Z kolei łączne zobowiązania spółki na dzień bilansowy sięgały 24,97 mln zł” – czytamy dalej.

11 bit studios skupia się na produkcji trzech gier własnych, czyli „Frostpunka 2”, „The Alters” (kampania marketingowa tego tytułu ruszyła w III kwartale) oraz „Projektu 8” (tytuł roboczy), którego produkcja, mimo pewnych perturbacji, wróciła na właściwe tory, podkreślono.

„Dlatego spółka systematycznie zwiększa zatrudnienie. Rozbudowuje zespoły deweloperskie. Wzmacnia działy business developmentu, wydawniczy i marketingu, żeby lepiej sprostać czekającym ją wyzwaniom związanymi nie tylko z premierami gier. Działania te przekładają się na rosnące wydatki na produkcję gier własnych i z wydawnictwa. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku nakłady na ten cel wyniosły 34,26 mln zł, czyli były o 65,67% większe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Należy liczyć się z tym, że w kolejnych okresach kwoty na tego typu inwestycje będą rosły, co jest zgodne z planem średnioterminowym oraz długofalową strategią firmy” – napisano także w liście.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews