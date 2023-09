Wyniki finansowe Brand24 w pierwszych 6 miesiącach roku poprawiły się skokowo na wszystkich poziomach rachunku. Zarząd zapowiada kontynuację pozytywnego trendu w całym roku 2023.

Brand24, posiadający narzędzia do globalnego monitorowania mediów społecznościowych, w pierwszych półroczu bieżącego roku wypracował 13,1 mln zł przychodów, czyli o 27 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2022 r. To głównie efekt znacznej poprawy kluczowych wskaźników operacyjnych firmy. Na koniec I półrocza 2023 roku spółka zanotowała wzrost MRR (miesięczne powtarzalne przychody) o 22 proc. r/r, do 2,11 mln zł (493 tys. USD). Poza przychodami uzyskiwanymi z narzędzia Brand24 spółka zarabia również na nowych produktach – Insights24 oraz aplikacji Media Monitoring na platformie Semrush Marketplace. Produkty te w I połowie 2023 roku wygenerowały łącznie 660 tys. PLN przychodu.

Również o 22 proc. w ujęciu rocznym zwiększyło się ARPU (średni przychód na klienta) wyniosło na koniec czerwca 550 zł (128 USD). Jednocześnie w omawianym okresie ARPU na nowych klientach urosło do poziomu 658 zł (128 USD).

– Wzrosty to zasługa przesuwania naszego portfolio w stronę marek średniej i dużej wielkości, ale również fenomenalnej pracy każdego z działów naszej organizacji. Marketing zanotował rekordowe półrocze pod względem ilości rejestracji. Sprzedaż i obsługa wykorzystują nowe techniki, poprawiając efektywność i dbając o konwersję. IT wnosi więcej zmian i nowości produktowych, niż kiedykolwiek w historii tej firmy. Zaawansowane funkcje analityczne, nowe możliwości porównań marek, to tylko niektóre z ostatnich wdrożeń. Sztuczna inteligencja objawia się nie tylko w nowościach produktowych, ale ulepsza efektywność całej organizacji. Tworzymy jeszcze lepsze rzeczy, za które klienci są skłonni płacić więcej. A wdrażamy je szybciej niż kiedykolwiek – wyjaśnia Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24.

Wzrost przychodów przy jednoczesnej dyscyplinie kosztowej zaowocował znacznym zwiększeniem generowanych przez spółkę zysków. W I pół. 2023 r. Brand24 miał w efekcie 2,7 mln EBIT wobec 1,4 mln zł rok wcześniej, EBITDA wzrosła w tym czasie o 55 proc. do 4 mln zł. Jeszcze dynamiczniej – bo aż trzykrotnie – skoczył zysk netto i ukształtował się na poziomie 2,83 mln zł. Warto odnotować, że został on wsparty ulgą podatkową IP Box i jej wstecznym rozliczeniem.

– Strategia skupienia na coraz większych klientach przynosi efekty, a dostajemy nadal sygnały, że technologia i nowe funkcje, które oferujemy, są radykalnie poniżej kwot, z którymi typowo klienci utożsamiają takie produkty, jak nasz. To daje wiarę, że możemy walczyć o utrzymanie dynamicznych wzrostów przez kolejne lata– mówi Michał Sadowski.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w Internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w Internecie. Na rynku głównym GPW zadebiutowała 11 maja 2021 r.

Źródło: Spółka