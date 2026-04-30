Rok 2025 był dla CPD S.A. okresem przełomowym, związanym z zakończeniem procesu przeglądu opcji strategicznych oraz rozpoczęciem realizacji nowej Strategii Rozwoju na lata 2025–2028. Spółka skoncentrowała się na budowie zdywersyfikowanego portfela nieruchomości generujących stabilne przychody z najmu, obejmującego nieruchomości komercyjne w Polsce oraz nieruchomości mieszkaniowe na wynajem w Stanach Zjednoczonych.

Kluczowym celem Strategii jest stworzenie pierwszego w Polsce nowoczesnego funduszu typu REIT (Real Estate Investment Trust), notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka liczy na uchwalenie ustawy umożliwiającej funkcjonowanie REIT-ów w najbliższym czasie.

W 2025 roku Spółka rozpoczęła realizację przyjętych założeń strategicznych poprzez pierwsze akwizycje oraz rozwój międzynarodowej struktury działalności. CPD S.A. przejęła kontrolę nad spółką Wielki Bór Sp. z o.o., właściciela dwóch nieruchomości komercyjnych w Częstochowie o funkcji handlowej, usługowej, magazynowej i biurowej, o łącznej powierzchni zabudowy przekraczającej 4 tys. m², o wartości ponad 16,2 mln PLN. Jednocześnie CPD S.A. nabyła większościowego pakiet udziałów w spółce Osiedle Kmicica Sp. z o.o., posiadającej nieruchomość gruntową o powierzchni 1,1 ha, o wartości 6,9 mln PLN, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i aparthotel.

Bliska odległość nieruchomości od Jasnej Góry oraz korzystne warunki zabudowy tworzą potencjał dla realizacji działalności w segmencie długoterminowego wynajmu nieruchomości hotelowych, zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju wskazuje Rafał Kijonka, Prezes Zarządu CPD S.A.

Równolegle Spółka prowadziła działania związane z ekspansją na rynek amerykański. Nabyła 2 nieruchomości w Jacksonville na Florydzie w USA o wartości 8,6 mln USD. Jednocześnie utworzona została spółka CPD Capital LLC, odpowiedzialna za rozwój działalności Grupy na rynku amerykańskim.

W minionym roku Grupa CPD osiągnęła zysk netto w wysokości 3,409 mln zł. Wynik ten był przede wszystkim efektem przeszacowania do wartości godziwej nieruchomości komercyjnych należących do spółek Wielki Bór Sp. z o.o. oraz Osiedle Kmicica Sp. z o.o. Grupa osiągnęła również przychody w wysokości 0,09 mln zł, wygenerowane przez działalność najmu powierzchni komercyjnych prowadzoną przez Wielki Bór Sp. z o.o.

Istotnej poprawie uległa również sytuacja bilansowa Grupy, głównie w wyniku nabycia udziałów w podmiotach posiadających nieruchomości w Częstochowie. Zrealizowane działania stworzyły solidne fundamenty pod dalszą rozbudowę portfela aktywów oraz realizację celów strategicznych.

Rok 2025 był dla CPD S.A. okresem intensywnej transformacji i rozpoczęcia realizacji długoterminowej wizji rozwoju Spółki. Zrealizowane akwizycje oraz prowadzone projekty inwestycyjne stanowią fundament dla dalszego wzrostu wartości Grupy oraz budowy stabilnych źródeł przychodów opartych o rynek nieruchomości podkreśla Rafał Kijonka

W 2026 roku Spółka planuje dalszą rozbudowę portfela nieruchomości, rozwój działalności najmu oraz pozyskiwanie finansowania zarówno poprzez emisje akcji, jak i instrumenty dłużne. Celem pozostaje konsekwentna realizacja Strategii Rozwoju oraz budowa długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.

CPD S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku, wcześniej jako Celtic Property Developments S.A. (w dniu 17 września 2014 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na CPD S.A.), która rozpoczyna proces transformacji w celu budowy zdywersyfikowanego portfela nieruchomości. Długoterminową wizją CPD S.A. jest stać się pierwszym w Polsce funduszem inwestycyjnym typu REIT (Real Estate Investment Trust), oferującym inwestorom przejrzysty i efektywny instrument inwestycyjny w klasie aktywów nieruchomościowych.

