Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 26% w sierpniu br. z 24% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców, 19% bankowców oczekuje ich wzrostu wobec 17% miesiąc wcześniej.

„Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 13 pkt i wynosi obecnie 27 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 9 pkt, a r/r wzrost o 20 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 14 pkt, a r/r jest wyższe o 9 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 26 pkt i wynosi 31 pkt” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 16 pkt do 22 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 22 pkt, a r/r wzrósł o 16 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 3 pkt, a r/r jest wyższy o 8 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 13 pkt i wynosi 15 pkt, podano także.

Źródło: ISBnews