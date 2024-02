2loopTech S.A., wiodący lider w dziedzinie technologii recyklingu PV, ogłasza rozpoczęcie emisji akcji serii C. Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój – uruchomienie produkcji w skali przemysłowej.

Spółka wyemituje maksymalnie do 282 000 szt. akcji serii C i zamierza pozyskać do 1 500 240 PLN. Fundusze pozyskane od inwestorów przeznaczone zostaną na uruchomienie linii produkcyjnej w zakładzie na terenie województwa łódzkiego. Nowa linia produkcyjna będzie kluczowym elementem ekspansji 2loopTech S.A. Spółka w styczniu otrzymała prawomocną decyzję środowiskową na przetwarzanie 2000 ton paneli PV rocznie. Pozyskane środki z emisji akcji pozwolą również na kontynuację badań nad wykorzystaniem recyklatu z łopat turbin wiatrowych w produktach betonowych, co przyczyni się do umocnienia pozycji firmy na rynku technologii recyklingu OZE. W spółce trwają również zaawansowane prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AIoT – Artificial Intelligence of Things) w instalacji do recyklingu paneli fotowoltaicznych, co pozwoli osiągnąć do 8000 ton przerobu rocznie z jednej instalacji do recyklingu PV.

Jesteśmy podekscytowani ogłoszeniem emisji akcji serii C, która umożliwi nam dalszy rozwój. Nasza firma ma silną pozycję na rynku, a pozyskane środki finansowe umożliwią kontynuację naszej misji „Skarby Recyklingu PV” – powiedział Maciej Tora, Prezes Zarządu 2loopTech S.A.

Prowadziliśmy rozmowy z biurami maklerskimi o wejściu na New Connect albo na giełdę w Amsterdamie, co może nastąpić po uruchomieniu linii produkcyjnej oraz zamknięciu pierwszego okresu sprawozdawczego – mówi Maciej Tora.

Emisja akcji serii C stanowi integralną część strategii rozwoju firmy, która zakłada również skalowalność procesu technologicznego oraz potencjalną dywidendę dla akcjonariuszy po uruchomieniu zakładu i rozpoczęciu recyclingu paneli PV w skali przemysłowej.

Źródło: Spółka