Około 40% kapitału amerykańskiego, inwestowanego w regionie trafia do Polski, ponad połowa (57%) inwestowana jest poza województwem mazowieckim, wynika z raportu KPMG dla Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) pt. „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce”. Wartość amerykańskiego kapitału zainwestowanego w Polsce wynosi 38,3 mld USD. Aktywa firm zarejestrowanych w Polsce sięgają 54,5 mld USD.

Łącznie z aktywami firm amerykańskich, działających w Polsce, a zarejestrowanych poza nią jest to około 63 mld USD. Raport dotyczy okresu sprzed kryzysu.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zaznaczyła jednak, że Polska dąży do utrzymania atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów.

„Coraz częściej myślimy, […] aby tę trudną sytuację [kryzysu zw. z COVID-19] jak najlepiej dla gospodarki wykorzystać. Jednym z celów jest z całą pewnością utrzymanie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. W raporcie przygotowanym przez KPMG dla Amerykańskiej Izby Handlowej widzimy po pierwsze stały i systematyczny wzrost inwestycji zagranicznych” – powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas prezentacji raportu.

Podkreśliła, że Polska utrzymuje atrakcyjność inwestycyjną.

„O tej atrakcyjności decyduje zarówno nasz 38-milionowy rynek wewnętrzny, ale także – powiedzmy to otwarcie – Polska daje dostęp do prawie półmiliardowego europejskiego rynku, co też nie jest bez znaczenia. Łatwość prowadzenia działalności to są także te elementy na które zwracają uwagę inwestorzy, oraz przyjazne otoczenie prawne, wspierające inwestorów. Niemniejsze znaczenie ma tez jakość kadry. I na to raport także wskazuje” – powiedziała wicepremier.

Zaznaczyła, że Polska jest miejscem, gdzie powstają innowacje procesowe i know-how, które następnie są stosowane w produktach i usługach amerykańskich na świecie. Amerykańskie firmy są z kolei partnerem w procesie transformacji cyfrowej polskiej gospodarki.

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk podkreśliła, że Amerykanie inwestują także w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) oraz w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Najwięcej decyzji dla inwestycji z kapitałem amerykańskim wydano dla katowickiej i wałbrzyskiej strefy ekonomicznej (łącznie 57) i dotyczą one przede wszystkim nowych technologii oraz przemysłu i transportu. Duży potencjał – jak zaznaczyła Semeniuk – występuje także w strefie łódzkiej (dotyczy obszaru telekomunikacji).

„Amerykanie inwestują w centra usług wspólnych dla biznesu oraz w biura badawczo-rozwojowe, skupiające wykwalifikowaną kadrę pracowników” – powiedziała Semeniuk.

Firmy amerykańskie w Polsce zatrudniają bezpośrednio około 267 tys. pracowników, łącznie z pracownikami pracującymi dla innych firm a wykonujących usługi na rzecz firm z kapitałem amerykańskim jest to około 300 tys.

Największymi z nich są: Google, Microsoft, Cisco, Dell Intel, Motorola czy IBM. Microsoft i Google są strategicznymi partnerami w projekcie tzw. chmury krajowej, która ma przyśpieszyć transformację cyfrową polskiej gospodarki.

Według autorów raportu, inwestycje firm z kapitałem amerykańskich odpowiadają za 11% wartości inwestycji zagranicznych w Polsce. W 2019 roku Stany Zjednoczone były 9. Partnerem gospodarczym Polski pod względem importu (trzecim po Chinach i Rosji wśród krajów pozaeuropejskich). Pod względem eksportu USA były ósmym partnerem Polski (drugim po Rosji wśród krajów pozaeuropejskich). W 2019 roku eksport do USA wzrósł o 4,3% r/r do prawie 7,6 mld USD, a import o 10,7% do 8,5 mld USD.

Według wstępnych danych za okres styczeń-maj 2020 r., eksport z Polski do USA wyniósł ponad 3 mld USD, a import osiągnął prawie 3,5 mld USD.

Źródło: ISBnews