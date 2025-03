Dobre zrozumienie potrzeb klientów deklaruje 64% pracowników biur maklerskich, natomiast tę opinię potwierdza 41% inwestorów, wynika z badania „Inwestor indywidualny w Polsce: autoportret vs. spojrzenie branży” opracowanego przez Accenture, wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim.

„W obliczu dynamicznego rozwoju polskiego rynku inwestycyjnego biura maklerskie muszą lepiej rozumieć oczekiwania klientów i dostosowywać swoje usługi do ich potrzeb. Nasze badanie pokazało, że inwestorzy i firmy inwestycyjne mają różne spojrzenie na kluczowe aspekty rozwoju rynku kapitałowego. Podczas gdy inwestorzy podkreślają znaczenie przejrzystości kosztów i szerokiej oferty produktowej, pracownicy domów maklerskich kładą większy nacisk na rozwój technologii, doradztwo i interakcję z klientem. Co istotne, 64% pracowników biur maklerskich uważa, że dobrze rozumie potrzeby swoich klientów, podczas gdy tylko 41% inwestorów potwierdza to zdanie, co wskazuje na pewną lukę w percepcji rynku” – powiedział dyrektor zarządzający Accenture w Polsce Michał Bazarnik, cytowany w komunikacie.

Jak wskazują autorzy raportu, to nie brak zaufania, lecz inne czynniki w większym stopniu zniechęcają Polaków do inwestowania na rynku kapitałowym. Według respondentów, głównymi barierami są brak czasu i odpowiedniej wiedzy: 87% ankietowanych tłumaczy w ten sposób brak konta maklerskiego, a 80% utrzymuje oszczędności na lokacie lub rachunku bankowym, mimo powszechnej świadomości o ich niskiej opłacalności (68%). 61% respondentów przechowuje gotówkę (powyżej 5 tys. zł). Natomiast jeśli już decydują się na instrumenty finansowe, wybierają obligacje skarbowe (52% inwestorów). Autorzy raportu podkreślają krótki staż inwestycyjny Polaków, który dla ponad 60% nie przekracza pięciu lat.

W raporcie wskazano, że zainteresowanie nowoczesnymi instrumentami finansowymi w Polsce stopniowo rośnie. Udział ETF-ów w portfelach inwestorów wynosi obecnie ponad 20%, co stanowi niemal dwukrotny wzrost względem ubiegłorocznego badania. Równocześnie blisko 30% inwestorów posiada kryptowaluty, co może być efektem wzrostu wartości Bitcoina w 2024 r. oraz rosnącej akceptacji tego aktywa jako klasy inwestycyjnej. Trendy te dostrzegają również pracownicy domów maklerskich – 96% z nich wskazało, że klienci oczekują poszerzenia oferty firm inwestycyjnych o nowe produkty.

Badanie wykazało istotne rozbieżności pomiędzy postrzeganiem jakości usług inwestycyjnych przez inwestorów i pracowników biur maklerskich. Inwestorzy podkreślają znaczenie kosztów i przejrzystości opłat: 72% badanych zwraca uwagę na poziom kosztów transakcyjnych, a dla 76% brak opłat za prowadzenie konta jest kluczowym czynnikiem w zmianie firmy inwestycyjnej. Tymczasem pracownicy biur maklerskich znacznie większy nacisk kładą na szybkość reakcji doradców na potrzeby klientów (91% wskazań), przywiązując zbyt małą wagę do aspektu kosztowego.

„W poszukiwaniu szerszej oferty polscy inwestorzy coraz częściej sięgają po usługi zagranicznych platform – robi to już 41% ankietowanych. Tego typu zmiany wpisują się w szerszy proces demokratyzacji inwestowania, który oznacza coraz łatwiejszy i tańszy dostęp do globalnych rynków oraz nowych klas aktywów – zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestycjami. Co istotne, zagraniczne platformy przyciągają przede wszystkim bardziej aktywnych inwestorów, którzy realizują większą liczbę transakcji, generując tym samym wyższe prowizje” – powiedział brokerage business lead, Accenture w Polsce Tomasz Bilczyński.

Źródło: ISBnews