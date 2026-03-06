Nestmedic zawarł z akcjonariuszem – 5HT Fundacja Rodzinna – kolejne porozumienie, zgodnie z którym akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji spółki i sprzedaży nie więcej niż 1 mln akcji spółki po 0,6 zł za akcję sprzedawaną tj. łącznie za cenę nie wyższą niż 600 tys. zł, podała spółka. Sprzedaż akcji przez akcjonariusza nastąpi w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków w objęcie takiej samej ilości akcji serii Z jak ilość finalna akcji sprzedawanych, a cena emisyjna 1 akcji serii Z wyniesie również 0,60 zł.

Rozpoczęcie oferty publicznej akcji sprzedawanych nastąpi 6 marca 2026 roku a zawieranie transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych – nie później niż 13 marca 2026 roku, wskazano.

„Zawarcie porozumienia stanowi w ocenie zarządu spółki element niezbędny do dalszej realizacji rozwoju spółki. Celem spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku inwestycji akcjonariusza m.in. na komercjalizację oraz pokrycie bieżących kosztów związanych z rozwojem urządzenia Pregnabit Pro oraz platformy Pregnabit Cloud” – czytamy w komunikacie.

Nestmedic, powstały w 2014 r., to polska marka z branży medtechowej, której flagowym produktem jest system Pregnabit, służący do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

Źródło: ISBnews