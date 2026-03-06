7R zawarło partnerstwo z profesjonalnym inwestorem (Separately Managed Account – SMA), którego celem jest zainwestowanie 200 mln euro w rozwój nowoczesnych projektów przemysłowych, magazynowych i logistycznych w Niemczech, podała spółka. 7R planuje ekspansję na rynku niemieckim poprzez realizację jednej-dwóch akwizycji gruntowych oraz nabycie jednego-dwóch istniejących aktywów w 2026 roku.

„Nawiązane partnerstwo to naturalna kontynuacja naszych konsekwentnych i skutecznych działań realizowanych dotychczas w Polsce i Czechach, a jednocześnie istotny krok w rozwoju 7R na kluczowych rynkach europejskich. Wejście do Niemiec potwierdza dojrzałość naszej platformy operacyjnej oraz gotowość do jej dalszego skalowania. Dzięki wsparciu kapitału instytucjonalnego i konsekwentnie realizowanej, zdyscyplinowanej strategii inwestycyjnej jesteśmy dobrze przygotowani do dostarczania wysokiej jakości, nowoczesnych projektów przemysłowo-logistycznych, odpowiadających na rosnące potrzeby niemieckiego rynku” – powiedział CEO 7R Andrzej Wroński, cytowany w komunikacie.

Strategia spółki koncentruje się na działalności w miastach tzw. BIG 7 (Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonia, Frankfurt, Stuttgart oraz Düsseldorf). W tych lokalizacjach firma będzie rozwijać dwie linie obiektów – 7R City Flex oraz 7R City Park – tj. nieruchomości zlokalizowane w granicach miast lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu efektywnej logistyki w pobliżu dynamicznie rozwijających się centrów miejskich, podano także.

„Jesteśmy w pełni gotowi na ten krok i zamierzamy na rynku niemieckim wykorzystać nasze przewagi biznesowe oraz doświadczenia funkcjonowania w niezwykle konkurencyjnym i dynamicznym otoczeniu. Obecnie finalizujemy przygotowania do naszego pierwszego projektu w Niemczech, a równolegle prowadzimy rozmowy dotyczące kolejnych możliwości inwestycyjnych” – dodała członkini zarządu i CIO w 7R Magdalena Uler-Kłeczek.

7R to deweloper nieruchomości komercyjnych w Polsce i Czechach, dostarczających elastyczne powierzchnie magazynowe.

Źródło: ISBnews