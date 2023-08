AC SA odnotowało 15,76 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2023 r. wobec 15,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 17,26 mln zł wobec 18,48 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,34 mln zł w I półroczu, co oznaczało spadek o 1,43 mln zł r/r.

„W I półroczu 2023 r. spółka osiągnęła solidne wyniki finansowe porównywalne do wyników I półrocza 2022 r., pomimo problemów rynkowych, w tym kryzysu konsumenckiego, wojny w Ukrainie, dużej zmienności i ciągłych wyzwań związanych ze wzrostem cen czynników produkcji oraz zakończenia kontraktu w ramach przetargu do Algierii” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

AC podaje, że w I półroczu 2023 r. widoczne były nadal zakłócenia w logistyce globalnej, rosnące ceny komponentów produkcyjnych, w szczególności z zakresu elektroniki. Miało to istotny wpływ na spadek zrealizowanej marży brutto. Zrealizowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 23,34 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2022 r. o 1,43 mln zł. Pomimo zwiększenia zadłużenia i wzrostu kosztów odsetek z 0,9 mln zł w I półroczu 2022 r. do blisko 2 mln zł w I półroczu 2023 r., spółka uzyskała dodatni wynik na działalności finansowej, głównie w wyniku zabezpieczeń pozycji walutowej oraz różnic kursowych od kredytów. Rozliczenie ulgi na działalność badawczo – rozwojową w podatku dochodowym pozwoliło na zmniejszenie efektywnej stopy opodatkowania w I półroczu 2023 r. do 12,2%

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,09 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 124,94 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost cen materiałów produkcyjnych, inflacja oraz wzrost wynagrodzeń wywarły znaczną presję na ponoszone koszty, które tylko częściowo spółka była w stanie przenieść na odbiorców. Umocnienie PLN wobec USD i EUR, w których spółka realizuje większość sprzedaży przełożyło się również negatywnie na zrealizowaną marżę. Czynniki te miały wpływ na zmianę marży z poziomu 30,36% w I półroczu 2022 r. do 28,93% w I półroczu 2023 r.” – czytamy również.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews