AC SA odnotowało 3,99 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,92 mln zł wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w III kwartale 2025 r. wyniosła 7,9 mln zł wobec 11,6 mln zł w III kwartale 2024 r.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,38 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 60,49 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2025 r. spółka miała 13,76 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 163,2 mln zł w porównaniu z 193,97 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży wyniosły w III kwartale 2025 r. 53,4 mln zł i były niższe od przychodów ze sprzedaży za analogiczny okres roku ubiegłego o 11,8%, zaś w okresie I-IX 2025 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 163,2 mln zł i były niższe od przychodów tego okresu 2024 r. o 15,9%, głównie w wyniku spadku sprzedaży w obszarze systemów instalacji gazowych w Azji Środkowej przy wysokiej bazie porównywalnego okresu 2024 r. w tym obszarze oraz gwałtownym osłabieniu USD. W ujęciu geograficznym w III kwartale 2025 r. nastąpił spadek sprzedaży do odbiorców polskich o 24,7%, a w okresie I-IX 2025 r. o 17,9%, głównie w wyniku niższych cen paliw konwencjonalnych, niepewności w krajach Unii Europejskiej spowodowanej m.in. skutkami sankcji unijnych i wstrzymaniem decyzji zakupowych klientów, zwiększeniem liczby samochodów hybrydowych, w których oszczędności z konwersji na gaz są niższe, jak też upowszechnianiem samochodów z bezpośrednim wtryskiem paliwa, gdzie konwersja na gaz jest technicznie trudniejsza, a instalacje są droższe. Spółka działa głównie na rynku samochodów używanych, stąd utrzymanie wysokiego poziomu importu samochodów używanych do Polski powinno oddziaływać korzystnie na potencjał sprzedażowy” – czytamy w raporcie.

Spadek sprzedaży w eksporcie wyniósł w III kwartale 2025 r. 7,3%, a w okresie I-IX 2025 r. 15,1%, głównie w wyniku odczuwanych skutków trwającej wojny w Ukrainie, jak też niskiej sprzedaży w Azji Środkowej spowodowanej brakami w dostępności gazu w okresie zimowym oraz agresywną konkurencją ze strony chińskich producentów, nierzadko w postaci podróbek wyrobów spółki. Dynamicznie przy tym rośnie sprzedaż w Ameryce Łacińskiej, dodano.

„Marża brutto na sprzedaży wyniosła w III kwartale 2025 r. 28,2%, a za okres 3 kwartałów 2025 r. 30,6%, co stanowiło niższe poziomy niż zrealizowane w roku poprzednim (odpowiednio 32,1% oraz 31,3%). Spadek marży był spowodowany wyprzedażą towarów fotowoltaicznych (odwrócenie odpisów aktualizujących na te towary widoczne jest w pozostałych przychodach operacyjnych) oraz umocnieniem PLN wobec EUR i USD, przy wzroście wynagrodzeń. Niższa sprzedaż i marża niż w 2024 r., spowodowały, że zrealizowana EBITDA w III kwartale 2025 r. wyniosła 7,9 mln zł wobec 11,6 mln zł w III kwartale 2024 r., a w okresie I-IX 2025 r. 26,6 mln zł i była niższa od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2024 r. o 11,6 mln zł. Wyższe wypłaty na rzecz akcjonariuszy wynikające z uchwalonego programu skupu akcji własnych miały wpływ na wzrost kosztów finansowych w 2025 r. Zysk netto w III kwartale 2025 r. wyniósł 4 mln zł wobec 6,6 mln zł w III kwartale 2024 r., a za okres 3 kwartałów 2025 r. wyniósł 13,8 mln zł i był niższy od zysku netto za porównywalny okres 2024 roku o 10,8 mln zł” – czytamy dalej.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 240 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews