Action odnotował 10,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,36 mln zł wobec 16,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 15,43 mln zł wobec 18,08 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,87 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 525,32 mln zł rok wcześniej.

„W branży e-commerce liczy się przede wszystkim dostępność towaru, dobra cena, a także, co bardzo ważne – jakość obsługi klienta. Cały czas doskonalimy te parametry i jak widać przynosi to wymierne efekty. W połączeniu z różnorodną ofertą możemy docierać do coraz większej liczby klientów zarówno w modelu B2C, jak i B2B. Taka strategia biznesu pozwala stabilnie rosnąć i utrzymywać wysoką rentowność. Choć wszyscy, również i my, mierzymy się z wyzwaniami prowadzenia biznesu w obecnych, wymagających realiach: rosnąca inflacja, ubożenie społeczeństwa i niepewna sytuacja geopolityczna, to jednak dla nas wyzwania zawsze były motorem do rozwoju. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem, co potwierdzają zaprezentowane wyniki i nasze biznesowe plany na przyszłość – skomentował prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2022 r. spółka zwiększyła prawie trzykrotnie liczbę klientów w kanale e-commerce B2C oraz kontynuowała prace nad rozwojem własnych projektów e-commerce, tzn. sferis.pl, krakvet.pl oraz działania z platformami aukcyjnymi, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 10,16 mln zł wobec 18,05 mln zł zysku rok wcześniej.



Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1 800 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii, Polsce, Czechach i we Włoszech. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2020 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,6 mld euro.



