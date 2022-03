Action miał skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 2 307,11 mln zł i zysk netto 100,86 mln zł w 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk ze sprzedaży wyniósł 201,69 mln zł. Marża zysku ze sprzedaży to 8,74%, czytamy w komunikacie.

W ujęcie jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 100,98 mln zł.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raporcie rocznym za 2021 r., który zostanie opublikowany 30 marca 2022 r. podano także.

Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1 800 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii, Polsce, Czechach i we Włoszech. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2020 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,6 mld euro.

Źródło: ISBnews