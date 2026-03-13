Action miał 18,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach 873,02 mln zł w IV kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 76,62 mln zł.

W całym 2025 r. Action wypracował 45,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach 2 994,45 mln zł, podano w komunikacie. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 259,03 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Action wyniósł wstępnie 40,82 mln zł w 2025 r.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews