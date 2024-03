W odpowiedzi na zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Action, do zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji (wyznaczonego na 25.03.2024 r.), złożono 552 oferty na łączną liczbę 14 930 357 akcji spółki. Mając na uwadze fakt, iż zaproszenie przewidywało maksymalną liczbę akcji możliwych do nabycia przez spółkę na poziomie 1 000 000, dokonana została redukcja akcji oferowanych do sprzedaży, wynosząca 93,3%. W związku z tym stopa alokacji oferowanych do nabycia akcji wyniosła 6,7%, podała spółka.

„W wyniku przyjęcia ofert sprzedaży akcji spółki, emitent nabędzie 1 000 000 akcji własnych po cenie 35 zł za jedną akcję oraz za łączną cenę wynoszącą 35 000 000 zł za wszystkie te akcje” – czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie Action podał, że zakończył skup akcji własnych z uwagi na realizację skupu całej puli 3,5 mln akcji przewidzianej uchwałami nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

„Akcje własne były nabywane przez emitenta na podstawie programu w celu: umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki; dalszej odsprzedaży przez spółkę. W wyniku wszystkich transakcji emitent nabył łącznie 3 500 000 akcji własnych, uprawniających do 3 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu” – czytamy w komunikacie.

Obecnie Action posiada łącznie 2 200 000 akcji własnych, stanowiących 11,7415% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

„Emitent wyjaśnia, że wskazana wyżej aktualna liczba akcji posiadanych przez spółkę oraz ich udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynika z faktu umorzenia 1 300 000 akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 71/2023 z 16.08.2023 r.” – czytamy dalej.

Zarząd nie podjął decyzji w zakresie sprecyzowania przeznaczenia akcji, podano także.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 367 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews