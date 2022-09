Action widzi na horyzoncie „niepewne czasy” i ocenia, że ma silne fundamenty, aby przejść przez ten okres, poinformował prezes Piotr Bieliński.

„Idą niepewne czasy dla gospodarki. Właściwie nigdy nie widzieliśmy tylu niekorzystnych sygnałów po stronie kosztowej. Jednocześnie coraz ważniejszy staje się internet jako kanał sprzedaży. Niepewność, czym jeszcze zaskoczy rynek, jest bardzo duża. Za pół roku, czy kilka kwartałów będziemy w zupełnie innym miejscu, bo kryzys poturbuje wiele firm. Wytrzymają to jedynie najsilniejsi. Action ma silne fundamenty. Przeszliśmy już kryzysy, sanację, mamy teraz mocne kapitały. Ale to nie znaczy, że z dnia na dzień się przebijemy, my budujemy solidny fundament dzięki naszej strategii, bo wiele rynków najpierw się wykrwawi” – powiedział Bieliński podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że filar strategii Action stanowi rozwój kanału B2B.

„I to głównie w Europie Zachodniej, gdzie klient jest relatywnie bogatszy. Mamy bardzo szerokie portfolio i potrafimy na Zachodzie sprzedawać z godziwą marżą. Mamy zdywersyfikowane branże, do których sprzedajemy i zróżnicowane kanały sprzedaży” – wskazał prezes.

Podkreślił stabilne portfolio klientów przy braku koncentracji dostawców i odbiorców (8 tys. klientów w Polsce, ponad 600 e-commerce za granicą).

„Okazuje się, że w wielu miejscach jesteśmy bardziej zaawansowani technologicznie niż zagraniczni konkurenci, stąd zachodnim klientom łatwiej z nami współpracować, mamy wielojęzykową ofertę i obsługę. Coraz więcej sprzedaży realizowana jest automatycznie” – powiedział wiceprezes Sławomir Harazin.

Logistyka i IT Action jest oparta o rozwiązania dla e-commerce XML, API, EDI, podała spółka w prezentacji.

„Rozwijamy obecność na platformach aukcyjnych. W tym kwartale powinniśmy być w Mall z grupy Allegro. Shopee na razie rozwija się wolniej niż wcześniej było sygnalizowane. Przyspieszamy rozmowy z innymi platformami” – wymienił Bieliński.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 307 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews