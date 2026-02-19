Asseco Poland otrzymała od dwóch akcjonariuszy – Adam Góral Fundacja Rodzinna (AGFR) oraz TSS Europe (TSS) – wniosek ze zgłoszeniem własnych projektów dwóch uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki 18 marca 2026 roku, dotyczących zmniejszenia liczby akcji własnych do umorzenia do 1,3% z 3% oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu spółki, podała spółka.

„Akcjonariusze AGFR i TSS proponują zmniejszenie ilości akcji własnych spółki podlegających umorzeniu z 3% do ok. 1,3%, co argumentują następująco: 'Ograniczenie umorzenia do około 1,3% kapitału zakładowego w sposób właściwy równoważy interesy: zwiększa wartość pozostałych akcji poprzez zmniejszenie łącznej liczby akcji w obrocie, a jednocześnie zachowuje wystarczającą pulę akcji własnych w celu zapewnienia długoterminowego powiązania interesów zarządu i akcjonariuszy. Takie łączne podejście wspiera zarówno natychmiastowy wzrost wartości jednej akcji, jak i trwałe, długoterminowe tworzenie wartości dla spółki i jej akcjonariuszy’. Zarząd spółki w pełni popiera przedstawione propozycje” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej spółka podała, że Asseco Poland zmieniło termin walnego zgromadzenia, które ma głosować nad uaktualnionym projektem uchwały o programie motywacyjnym dla członków zarządu i kluczowych osób w spółce na lata 2026-2030 oraz utworzeniem kapitału rezerwowego, z 24 lutego na 18 marca. Projekty uchwał NWZ w nowym terminie uwzględniają wcześniejsze żądanie Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ws. umorzenia 3% akcji własnych Asseco, które miały według wcześniejszego projektu nowego programu motywacyjnego trafić do prezesa Asseco. Następnie Adam Góral, poprzez fundację rodzinną, ogłosił rezygnację z uczestniczenia w programie i zaproponował program motywacyjny obejmujący członków zarządu i kluczowe osoby w spółce, podano wcześniej.

Pierwotnie Asseco zwołało na 24 lutego walne zgromadzenie w sprawie m.in. ustanowienia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej według propozycji TSS, gdzie pakiet 3% miał być przyznany Adamowi Góralowi, a 1,5% zostałoby przydzielone grupie najważniejszych menedżerów wyższego szczebla. Ponadto projekt uchwał przewiduje, że kapitał rezerwowy może być wykorzystany do: 1. wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; 2. wypłaty dywidendy; 3. finansowania nabywania akcji własnych, a także przeniesienie z kapitału zapasowego spółki do kapitału rezerwowego kwotę 986 166 056,61 zł.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem oraz szósty największy dostawcą oprogramowania w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: ISBnews