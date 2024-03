Agora jest „na ścieżce” do realizacji strategicznego celu osiągnięcia powyżej 200 mln EBITDA (bez MSSF16) w 2026 roku, poinformował prezes Bartosz Hojka.

„Nasz cel strategiczny na 2026 to zakończyć ten rok z EBITDA powyżej 200 mln zł i jesteśmy na ścieżce do realizacji tego celu. Jednocześnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które mają dać szanse dodania do tego wyniku, żebyśmy mieli głębokie przekonanie że ten cel jest w zasięgu” – powiedział Hojka podczas wideokonferencji.

W 2023 roku Agora wypracowała zysk EBITDA bez MSSF 16 w wysokości 116,7 mln zł wobec 48,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Prezes dodał, że Agora spodziewa się dobrej koniunktury na rynku reklamowym i kinowym.

„Zakładamy, że dobrze ją wykorzystamy. Mamy bardzo mocny początek roku w kinach, dzięki frekwencji na polskich filmach. W II półroczu jest jednak niepewność związana z harmonogramem hollywoodzkich produkcji. Mocno stawiamy na media i nadal celem jest pozycja numer 3 pod względem totalnego zasięgu. Dobre wykorzystanie portfela mediów cyfrowych i audio jest kluczem do jego realizacji. Pracujemy nad planami wzmocnienia obecności w tym obszarze. Z kolei projekt zmiany struktury operacyjnej i wydzielenia spółek jest wstępem do poprawy całego sposobu zarzadzania aktywami grupy” – powiedział Hojka.

Ponadto Hojka ocenił, że w segmencie radio grupa posuwa się w kierunku celów strategicznych i zmniejsza różnicę rynkową do grupy RMF. Agora podała, że dystans w udziale słuchalności pomiędzy grupami zmalał z 11,7 do 9,2 pkt. proc.

W kwestii restrukturyzacji spółki Yiedlbird, prezes Agory przyznał że efekty idą wolniej niż zarząd grupy się spodziewał. Niemniej przychody z modelu SaaS to już niemal 1/4 przychodów i urosły one o 150% r/r. Zarząd Agory zakłada, że w tym roku Yieldbird będzie już pozytywnie kontrybuował do grupy „na założonym poziomie”.

Agora powstała w 1989 r.; jest notowana na giełdzie w Warszawie od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej najważniejszymi przedsięwzięciami są: Helios – operator sieci kin oraz właściciel firmy produkcji i dystrybucji filmowej Next Film; działalność radiowa pod szyldem Grupa Eurozet powstała dzięki połączeniu sił Grupy Radiowej Agory i Eurozetu, którego Agora jest większościowym wspólnikiem; AMS – lider rynku reklamy zewnętrznej, a także media informacyjne – „Gazeta Wyborcza”, Gazeta.pl i ponadregionalne Radio Tok FM. Spółka posiada serwisy internetowe, zajmuje się wydawaniem i dystrybucją książek, wydawnictw muzycznych oraz filmowych, a także działa na rynku gastronomicznym.

Źródło: ISBnews