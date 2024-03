Agora nie jest zainteresowana zakupem Polska Press, poinformował członek zarządu grupy Wojciech Bartkowiak.

„Nie jesteśmy zainteresowani zakupem Polska Press. Obserwujemy, co się dzieje wokół tej grupy, to nasz konkurent od lat. Uważamy, że jego przyszłość to skomplikowana sprawa, niezależnie kto będzie w tej kwestii decydował, czy szeroko rozumiane państwo, czy inwestor, to stoi przed nim wyzwanie wymyślenia na nowo modelu biznesowego konglomeratu” – powiedział Bartkowiak podczas widekonferencji.

Pod koniec lutego Orlen poinformował, że otrzymał dwie niezobowiązujące oferty na zakup Polska Press.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews