Agora ocenia, że I kwartał br. na rynku reklamy zamknął się „bardzo pozytywnie”, co potwierdza oczekiwania grupy w stosunku do całego dobrego 2026 roku, poinformował członek zarządu Maciej Strzelecki. Szacowany przez spółkę tegoroczny wzrost rynku reklamy wynosi od 5,5% do 7%.

„Jesteśmy optymistyczni, jeśli chodzi o planowany wzrost rynku reklamowego. Oczekujemy porównywalnej skali do 2025 i to już potwierdza pierwszy kwartał. […] Według nas zaczynał się dosyć skromnie i początki tego roku były ostrożne. Marketerzy bardzo powoli zaczynali [rok], ale już kolejne miesiące, w szczególności marzec, spowodowały, że ten kwartał według nas zamknął się bardzo pozytywnie i potwierdza nasze dobre oczekiwania w stosunku do całego 2026 roku” – powiedział Strzelecki podczas wideokonferencji.

Według szacunków zarządu Agory, cały 2025 rok zakończył się wzrostem rynku reklamowego o blisko 7%.

Grupa szacuje dynamikę rynku reklamy w granicach 5,5% do 7% w tym roku, w tym spodziewaną dynamikę segmentu telewizyjnego na 2-4%; internetu 7-9%; reklamy zewnętrznej 4-9%; radio 4-7%; a kina 5-10%. Z kolei w segmencie prasy zakładany jest spadek o od 1 do 4% w 2026 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

