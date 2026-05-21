Zarząd Agory podjął uchwałę o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia zysku za 2025 r., wynoszącego 54,14 mln zł, na następujące cele: kwotę 23,29 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,5 zł na jedną akcję, a kwotę 30,85 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na 6 lipca 2026 r., a wypłata dywidendy nastąpiła 20 lipca 2026 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Źródło: ISBnews