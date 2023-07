Advanced Graphene Products (AGP) pozyskała z emisji nowych akcji 4,37 mln zł realizując strategię pozyskania środków finansowych na wzrost skali produkcji i sprzedaży spółki oraz komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach, podała spółka.

W ramach umowy inwestycyjnej uprawnieni akcjonariusze spółki, tj. Piotr Zawistowski, Bartosz Klinowski, Iwona Klinowska oraz Artur Wiechczyński, prezes zarządu spółki, objęli łącznie 4.368.550 nowych akcji serii D, a pieniądze z emisji są istotnym wsparciem kapitałowym do realizacji strategii rozwoju opracowanej przez nowy zarząd. Część środków z emisji w kwocie 1 mln zł została przeznaczona na spłatę pożyczek udzielonych spółce przez głównego akcjonariusza, podano.

„Cieszę się, że strategia pozyskania finansowania przez spółkę została zrealizowana zgodnie z planem i większa część pozyskanych środków w kwocie blisko 4,4 mln zł z emisji akcji, która została objęta przeze mnie, innych głównych akcjonariuszy oraz prezesa, posłużą do realizacji ambitnych celów sprzedażowych i rozwojowych. Produkty Advanced Graphene Products mają unikalne w skali świata właściwości i duże szanse na wdrożenie do masowej produkcji, które już udało się osiągnąć w niektórych obszarach, takich jak produkcja filamentu z grafenem do druku 3D czy pokryciach antykorozyjnych stosowanych w branży automotive” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej oraz akcjonariusz Advanced Graphene Products Piotr Zawistowski, cytowany w komunikacie.

„W 2022 z sukcesem zrealizowaliśmy zamówienia od Europejskiej Agencji Kosmicznej i od CERN – to najwyższe referencje o jakich moglibyśmy marzyć. Innowacyjność jest w DNA tego zespołu, który ma w zanadrzu szereg planów i rozpoczętych już badań nad przemysłowymi zastosowaniami grafenu, m.in. na rozwój których przeznaczone zostaną środki z emisji” – dodał.

Po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Piotr Zawistowski posiada 3.879.150 akcji zwykłych na okaziciela, czyli 41,43% w kapitale zakładowym i 41,43% głosów w spółce.

Spółka podała, że objęcie akcji nowej emisji przez uprawnionych akcjonariuszy jest etapem realizacji umowy inwestycyjnej regulującej proces pozyskania kapitału i dotyczącej objęcia przez kluczowych akcjonariuszy 4.368.550 akcji nowej emisji serii D. W ramach umowy inwestycyjnej kluczowi akcjonariusze spółki dokonali zbycia łącznie do ok. 3.043.550 aktualnie posiadanych przez nich akcji spółki w trybie oferty publicznej na rzecz nowych inwestorów spółki. Na dokapitalizowanie spółki, czyli objęcie akcji nowej emisji serii D główni akcjonariusze przeznaczyli całość środków pozyskanych ze sprzedaży akcji. Pozostałą resztę akcji objęli zaś za dodatkową gotówkę, nie pochodzącą ze sprzedaży posiadanych przez nich akcji, podano.

Advanced Graphene Products wytwarza wysokiej jakości grafen płatkowy (GO, rGO), który jest przeznaczony do takich zastosowań jak kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne czy polimery. Posiada podpisane zarówno listy intencyjne, jak i kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu ze spółkami takimi, jak: Kross, GRM System, Europejska Agencja Kosmiczna, Frako-Term, GM Color, czy Pimar-Plastics. Ponadto AGP ma własną, opatentowaną technologię produkcji grafenu powierzchniowego z ciekłego metalu – HSMG. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w listopadzie 2021 r.

Źródło: ISBnews