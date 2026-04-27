Ailleron odnotował 25,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 22,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 56,98 mln zł wobec 62,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 79,24 mln zł wobec 83,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Pomimo zmiennego otoczenia gospodarczego osiągnęliśmy wzrost przychodów oraz poprawę rentowności operacyjnej. Podejmowane przez nas działania doprowadziły, że rok 2025 zakończyliśmy przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 580 mln zł, czyli wzrostem o 4% w stosunku do roku 2024. Wypracowany zysk operacyjny wyniósł 57 mln zł, a EBITDA blisko 81 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 61,4 mln zł. Sprzedaż eksportowa, będąca motorem wzrostu firmy, zasilana była mocnym rozwojem segmentu Technology Services (Software Mind) i wzrosła do poziomu 77% całej sprzedaży Grupy” – napisał prezes Tomasz Król w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 579,66 mln zł w 2025 r. wobec 556,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 1,09 mln zł wobec 5,11 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW.

