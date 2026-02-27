Ailleron odnotował 7,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 9,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem sięgnął 14,51 mln zł vs 18,6 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 20,99 mln zł wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,27 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 161,63 mln zł rok wcześniej.

W całym 2025 r. spółka miała 24,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 22,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 580,24 mln zł w porównaniu z 556,66 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 81,19 mln zł wobec 83,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Zysk netto ogółem sięgnął w ub.r. 57,84 mln zł vs 53,14 mln zł.

„W 2025 roku Ailleron zanotował na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 580,2 mln zł, co jest poziomem o blisko 4,2% wyższym do analogicznego okresu w roku 2024 (wartościowo oznacza to wzrost o ponad 23,5 mln zł). Grupa kontynuowała wzrost na poziomie przychodów ze sprzedaży (wraz z przejętymi podmiotami w ramach M&A), realizując sprzedaż exportową na poziomie ok. 432,6 mln zł. […] Pozostałe raportowane parametry rentowności kształtowały się następująco – zysk operacyjny wyniósł 58,9 mln zł (spadek o ok. 5% r/r wobec 62,2 mln zł w 2024 roku), a zysk netto ok. 57,8 mln zł – co oznacza, że na poziomie wyniku netto Grupa osiągnęła wynik o ok. 9% wyższy, niż miało to miejsce w roku 2024” – czytamy w raporcie.

Segment Technology Services w 2025 r. zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 511,5 mln zł, co oznacza r/r wzrost o 7%, kiedy przychody osiągnęły poziom ok. 478,5 mln zł. Nie bez wpływu na osiągnięte wyniki operacyjne w tym segmencie było ujęcie w 2025 roku wyceny programu opcyjnego w wysokości ok. 2 mln zł. Dodatkowo na wyniki osiągane w tym segmencie wpływ ma kurs przeliczeniowy dla EUR/PLN i USD/PLN – w ujęciu r/r patrząc jedynie na przychody, osiągnięto niższą wartość denominowaną w PLN w wysokości ok. 17,6 mln zł (efektywnie przekłada się to na niższe o ok. 9,5 mln zł wyniki operacyjne). Finalnie Technology Services wypracował zysk operacyjny w wysokości blisko 61,6 mln zł. Oznacza to, że Technology Services osiągnęło marżę operacyjną na poziomie ok. 12%.

Natomiast w segmencie działalności FinTech poziom zrealizowanych przychodów w analizowanym okresie był nieco niższy od porównywalnego okresu 2024 roku i wyniósł ok. 66,5 mln zł. Wypracowany wynik operacyjny na tym segmencie wyniósł ok. -4,2 mln zł. Należy jednak pamiętać, że w wynikach 2024 jest wpływ podpisanego porozumienia z Pekao SA, a dotyczący rozliczenia wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości ok. 7,8 mln zł netto, co wprost w pełnej kwocie przełożyło się na osiągnięte wyniki – po wyłączeniu tego zdarzenia z wyników 2024 roku na samej działalności FinTech spółka odnotowała istotną poprawę wyników operacyjnych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 1,69 mln zł wobec 5,11 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW.

