Ailleron odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej. W I półroczu 2021 Grupa Ailleron wykazała EBITDA na poziomie 13,4 mln zł, tj. o ponad 58% wyższym r/rł, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,2 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 67,04 mln zł rok wcześniej.

„Wzrosły praktycznie wszystkie nasze parametry finansowe, i to w każdym z segmentów działalności. Rośnie zarówno Enterprise Services (obejmujący segment Telco i Software Services), jak i FinTech oraz HotelTech. Dominującym segmentem działalności jest nadal Enterprise Services, który w okresie pierwszego półrocza 2021 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 58,6 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do analogicznego okresu 2020, kiedy przychody osiągnęły poziom ok. 43,5 mln zł. Należy pamiętać, że w ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonaną akwizycją spółki ValueLogic z Wrocławia, która miała miejsce w kwietniu 2021 roku. W efekcie, zysk operacyjny BU Enterprise Services wyniósł 10,5 mln zł i był o blisko 4,3 mln zł lepszy niż w roku 2020” – powiedział CFO, członek zarządu Ailleron Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 24,42 mln zł wobec 6,37 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

Źródło: ISBnews