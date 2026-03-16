Akcje zwykłe serii B, C, D, E, F, G i H Kombinatu Konopnego zostały dopuszczone do wprowadzenia na rynek NewConnect, podała spółka. Akcje imienne serii A, będące w posiadaniu Macieja Kowalskiego, prezesa Kombinatu Konopnego i większościowego akcjonariusza, nie zostały objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu. Intencją spółki jest zadebiutowanie na NewConnect w I półroczu 2026 roku.

„To ważny moment dla wszystkich, którzy nam zaufali podczas wszystkich emisji akcji, debiut na NewConnect to spełnienie obietnicy, którą złożyliśmy inwestorom. Naszą intencją jest zadebiutowanie na rynku jeszcze w I półroczu 2026 roku. Jesteśmy spółką z realnym biznesem, działającą w dwóch uzupełniających się segmentach, i patrzymy na kolejne lata z optymizmem. Szczególnie jeśli chodzi o rynek krajowy, jak i ekspansję zagraniczną” – powiedział prezes Maciej Kowalski, cytowany w komunikacie.

Spółka rozwija działalność w sektorze produktów konopnych od blisko sześciu lat. Początkowo koncentrowała się na segmencie zielarskim, jednak z czasem rozbudowała również część włókienniczą, która obecnie stanowi istotny i systematycznie rosnący obszar biznesu.

Kombinat Konopny to polska firma rozwijająca markę produktów konopnych w dwóch segmentach: naturalnych suplementów roślinnych oraz tekstyliów konopnych. Spółka działa na rynku od blisko sześciu lat. Sprzedaż prowadzona jest głównie w modelu e-commerce, zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich.

Źródło: ISBnews