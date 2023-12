Akcje amerykańskiej spółki Tesla zadebiutują Na rynku akcji zagranicznych GPW – GlobalConnect 12 grudnia br., podała giełda. Wprowadzenie akcji Tesli na GlobalConnect otwiera segment spółek z USA notowanych w polskich złotych na GPW, podkreślono.

„Wprowadzenie pierwszej spółki amerykańskiej na GlobalConnect jest ważnym krokiem na drodze rozwoju tego rynku. Dostępność akcji spółek zza oceanu zwiększa atrakcyjność naszego rynku dla inwestorów indywidualnych. Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty, aby inwestorzy na GPW mieli możliwość inwestowania w akcje największych światowych firm, w tym tych z USA, korzystając z lokalnej waluty. Liczymy na to, że wraz z rosnącą liczbą dostępnych instrumentów, zwiększy się aktywność inwestorów na GlobalConnect” – powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

Akcje Tesli pojawią się w obrocie na GlobalConnecna 12 grudnia 2023 r., na wniosek wprowadzającego animatora rynku – Santander Biura Maklerskiego.

Będzie to pierwsza spółka amerykańska notowana na GlobalConnect. Tesla jest notowana na giełdzie Nasdaq w Nowym Jorku i wchodzi w skład indeksu giełdowego Nasdaq100.

Spółki notowane na GlobalConnect są wprowadzane do obrotu przez wprowadzającego animatora rynku (WAR) i notowane w polskich złotych. Obecnie w obrocie dostępne są akcje 15 spółek na GlobalConnect. Nowy rynek funkcjonuje w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) GPW, a notowania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Inwestorzy mogą składać zlecenia poprzez istniejący lub nowy rachunek w krajowych biurach maklerskich, które są podłączone do GlobalConnect.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews