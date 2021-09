Akcje Woodpecker.co S.A., spółki technologicznej oferującej aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B, z sukcesem zadebiutowały na rynku NewConnect. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 15,40 zł i był o 28 proc. wyższy od kursu odniesienia. Po 15 minutach od rozpoczęcia notowań akcji, kurs wyniósł 14,70 zł, co oznacza wzrost o blisko 23 proc. W czerwcu br. sukcesem zakończyła się przeprowadzona przez akcjonariuszy oferta publiczna sprzedaży akcji spółki o łącznej wartości 11 mln zł.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia do grona spółek publicznych. Pierwsze notowania są dla nas bardzo udane. Cieszymy się ze wzrostu wartości naszych akcji. Pokazuje to, że po udanej ofercie akcji zainteresowanie naszymi walorami jest wciąż bardzo duże, a inwestorzy pozytywnie oceniają nasz biznes i perspektywy rozwoju. Wierzę, że długoterminowo akcje Woodpecker.co przyniosą inwestorom zadowalające stopy zwrotu. – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co S.A.

Woodpecker.co S.A. oferuje oprogramowanie w modelu SaaS ułatwiające pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Narzędzie znajduje zastosowanie m.in. w procesie aktywnej sprzedaży, pozyskiwania partnerów biznesowych i rekrutacji pracowników.

– Debiut na rynku NewConnect to niezwykle ważny moment w historii naszej firmy. Ogromne podziękowania kieruję do całego zespołu Woodpecker.co, który swoim zaangażowaniem i ciężką pracą codziennie przyczyniał się do sukcesywnego wzrostu naszego biznesu, a także do wszystkich doradców, którzy wspierali nas w tym procesie. Chciałbym też podziękować za zaufanie wszystkim naszym klientom, dzięki którym Woodpecker.co od lat stale się rozwija. – dodaje Mateusz Tarczyński.

Woodpecker.co S.A. to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność rozwoju biznesu poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej. Oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które pomagają zarządzać komunikacją i automatycznie wysyłają spersonalizowane komunikaty, wykrywają odpowiedzi i przypominają o kontakcie.

Narzędzie Woodpecker.co znajduje swoje zastosowanie m.in. podczas aktywnej sprzedaży, pozyskiwania partnerów biznesowych, przypominaniu o sobie klientom, czy też rekrutacji pracowników. Rozwiązanie wyróżnia się łatwością implementacji, wysokim bezpieczeństwem oraz wysokim wskaźnikami dostarczalności. Woodpecker.co dostarcza rozwiązanie do ponad 70 krajów. Według danych na koniec I półrocza 2021 roku, blisko połowa klientów to firmy z USA.

Źródło: Spółka