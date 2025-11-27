Akcjonariusz większościowy Murapolu – AEREF V PL Inwestycje – zdecydował o przeprowadzeniu przyspieszonego procesu budowania księgi popytu (ABB), którego celem będzie sprzedaż akcji stanowiących ok. 18% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do ok. 18% ogólnej liczby głosów – z możliwością zwiększenia liczby akcji w ofercie, pod warunkiem satysfakcjonującego popytu i oferowanej ceny, podał Murapol.

„Akcje oferowane zostaną zaoferowane: (i) w liczbie akcji, stanowiącej do ok. 10% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniającej do ok. 10% ogólnej liczby głosów w spółce – do inwestorów biorących udział w procesie budowy księgi popytu, z możliwością zwiększenia liczby akcji oferowanych tym inwestorom pod warunkiem satysfakcjonującego popytu i oferowanej ceny oraz (ii) w łącznej liczbie do 3 264 000 akcji, stanowiących ok. 8% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do ok. 8% ogólnej liczby głosów w spółce – do Hampont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającej na dzień niniejszego zawiadomienia (w tym na podstawie zawartego porozumienia oraz z uwzględnieniem konieczności rozliczenia transakcji zakupu akcji zawartej z akcjonariuszem sprzedającym przed złożeniem zawiadomienia) akcje spółki stanowiące ok. 15,39% udziału w kapitale zakładowym spółki i ok. 15,39% ogólnej liczby głosów w spółce, a także do inwestora powiązanego z Hampont” – czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu oferty i przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji oferowanych akcjonariusz sprzedający będzie posiadał akcje stanowiące ok. 19,65% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniające do ok. 19,65% ogólnej liczby głosów w spółce lub mniej (w przypadku zwiększenia rozmiaru transakcji). Intencją Hampont i inwestora powiązanego z Hampont jest, w zależności od ostatecznej liczby akcji oferowanych sprzedanych w ofercie, nabycie od akcjonariusza sprzedającego po 1 kwietnia 2026 r. akcji stanowiących co najmniej 10% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce, wskazano również.

„W związku z ofertą akcjonariusz sprzedający (w odniesieniu do akcji pozostałych po ofercie), Hampont oraz inwestor powiązany z Hampont zobowiązali się wobec współprowadzących księgę popytu do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych przez nich akcji spółki w okresie do upływu 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji oferowanych w ramach oferty (zobowiązanie typu lock-up), z zastrzeżeniem określonych wyjątków, w tym dotyczących przyszłej sprzedaży akcji spółki m.in. w drodze oferty prywatnej przez akcjonariusza sprzedającego na rzecz Hampont oraz inwestora powiązanego Hampont” – czytamy dalej.

Erste Securities Polska, Ipopema Securities, Pekao Investment Banking, Banco Santander oraz Santander Bank Polska – Biuro Maklerskie Santander pełnią rolę globalnych współkoordynatorów oferty oraz łącznie z Bankiem Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao rolę współprowadzących księgę popytu.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

Źródło: ISBnews