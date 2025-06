Sfinks Polska otrzymał żądanie akcjonariusza – Mateusza Cacka – reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki o umieszczenie w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia dodatkowego punktu ws. podjęcia uchwały o zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska (ZPC), podała spółka.

Walne zgromadzenie, które zostało zaplanowane na 30 czerwca 2025 r., miałoby wyrazić zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska obejmującej działalność prowadzoną pod marką Sphinx (ZCP), w szczególności: znaki towarowe Sphinx , restauracje własne prowadzone pod tą marką, umowy franczyzy marki Sphinx, umowy najmu, podnajmu i inne umowy związane z działalnością prowadzoną pod marką SPHINX oraz zasoby przypisane do tej działalności.

„Zgłoszenie żądania umieszczenia w porządku obrad ZWZ Sfinks Polska S.A., zwołanego na 30.06.2025 r., uchwały w sprawie wyrażenia zgody ZWZ na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A. jest bezpośrednio związane z uchwałą zarządu Sfinks Polska S.A. z dnia 6 czerwca 2025 r., dotyczącą rozpoczęcia projektu zmierzającego do wyodrębnienia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A., obejmującej działalność Sfinks Polska S.A. prowadzoną pod marką Sphinx (dalej ZCP), o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2025 z dnia 06 czerwca 2025 r. Pozyskanie zgód korporacyjnych wymaganych do przeprowadzenia projektu na obecnym etapie przyspieszy możliwość poszukiwania potencjalnego nabywcy poprzez wyeliminowanie na tym etapie ryzyka braku uzyskania koniecznych zgód i niepowodzenia sprzedaży ZCP właśnie z tej przyczyny” – napisał akcjonariusz Mateusz Cacek w przesłanym do zarządu spółki żądaniu.

Środki finansowe pozyskane przez spółkę z tej transakcji wynosiłyby nie mniej niż 75 mln zł skorygowane o różnicę pomiędzy wartością wniesionych do ZCP zobowiązań i należności (przed opodatkowaniem), przypomniano.

W ub. tygodniu spółka informowała, że jej zarząd zdecydował o rozpoczęciu projektu zmierzającego do wyodrębnienia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) obejmującego działalność prowadzoną pod marką Sphinx. Zarząd nie wyklucza przy tym sprzedaży ZCP do spółki zależnej i możliwości pozyskania przez tę spółkę zależną inwestora zainteresowanego udziałem w projekcie.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews