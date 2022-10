Akcjonariusze Action upoważnili zarząd spółki do nabycia maksymalnie 2 003 700 akcji własnych spółki oraz zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabywania akcji własnych, podał Action. Maksymalna wartośc buy-backu to 20 mln zł.

„Akcje własne mogą być nabywane w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki; dalszej odsprzedaży przez spółkę; wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje lub inne przydzielanie akcji pracownikom lub członkom organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych spółki lub jej spółek powiązanych” – czytamy w komunikacie.



Maksymalna kwota przeznaczona na program nabywania akcji własnych ustalona została w wysokości 20 mln zł, a maksymalna liczba akcji do nabycia w ramach upoważnienia wynosi 2 003 700 akcji.



Okres, na który udzielono zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych trwa od 26 października 2022 roku do 30 września 2027 roku.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 307 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews