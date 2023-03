Akcjonariusze Agory wyrazili zgody podczas walnego zgromadzenia na zbycie na rzecz spółek zależnych zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności Wydawnictwa Agora, ZCP przeznaczonej do prowadzenia portalu gazeta.pl, do prowadzenia działalności „Gazety Wyborczej”, do prowadzenia obsługi IT, do obsługi księgowej oraz do obsługi nieruchomości, w zamian za udziały w każdej spółce zależnej, podała Agora.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews