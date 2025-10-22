Zwyczajne walne zgromadzenie Ambry zdecydowało o dywidendzie dla akcjonariuszy za rok obr. 2024/2025 (zakończony 30 czerwca br.) w łącznej kwocie 27,73 mln zł, to jest 1,1 zł na jedną akcję. Dzień ustalenia praw do dywidendy został wyznaczony na 3 listopada 2025 r., a dzień wypłaty dywidendy na 13 listopada 2025 r., podała spółka.

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews