Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 69,29 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 12 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 18 czerwca br.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)