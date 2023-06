Zwyczajne walne zgromadzenie Arctic Paper postanowiło przeznaczyć 187,08 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,7 zł brutto na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 15 czerwca, a termin jej wypłaty – na 21 czerwca 2023 r.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews