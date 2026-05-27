Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Business Solutions zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 3,75 zł na akcję, podała spółka. Łączna wartość dywidendy wyniesie 125,32 mln zł – przy czym kwota ta zostanie pomniejszona o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 8 czerwca 2026 r., natomiast termin wypłaty – na 16 czerwca 2026 r. Pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 8,37 mln zł (powiększona o iloczyn kwoty dywidendy na 1 akcję oraz liczby akcji własnych spółki, które to akcje własne będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

W ramach grupy kapitałowej Asseco Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 477 mln zł w 2025 r.

