Turzyńska Fundacja Rodzinna w organizacji i Andrzej Marcin Manowski poinformowali Auto Partner, że rozpoczną proces budowy księgi popytu na oferowane przez nich do sprzedaży ok. 4 175 000 akcji spółki, stanowiących ok. 3,2% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do tyluż w ogólnej liczbie głosów, w ramach ABB, podała spółka.

„Zgodnie z zawiadomieniem, ABB zostanie rozpoczęte niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży akcji sprzedawanych oraz ostateczna łączna liczba akcji sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych zaoferowanych do sprzedaży przez każdego z akcjonariuszy, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu” – czytamy w komunikacie.

Przed rozpoczęciem ABB akcjonariusze zawarli umowę plasowania, w której przyjęli zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży akcji spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy w dniu rozliczenia ABB, jak i akcji spółki, które ewentualnie nabędzie w czasie trwania okresu lock-up, przez okres 540 dni od dnia rozliczenia ABB, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków, podano także.

W ramach ABB Santander Biuro Maklerskie będzie pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora (sole global coordinator) oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (sole bookrunner).

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,84 mld zł w 2022 r.

