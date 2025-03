Akcjonariusze Best zgodzili się podczas walnego zgromadzenia na połączenie z Kredyt Inkaso, przyjmując jednocześnie plan połączenia spółek, wynika z podjętych uchwał.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki [Best] wyraża zgodę na połączenie spółki z Kredyt Inkaso poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Kredyt Inkaso na spółkę w zamian za akcje, które spółka wyda uprawnionym akcjonariuszom Kredyt Inkaso zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia” – czytamy w przyjętej uchwale.

Jak wynika z uchwały uprawnieni akcjonariusze Kredyt Inkaso otrzymają 0,63537 akcji Best za 1 akcję Kredyt Inkaso.

W związku z połączeniem spółek wzrośnie także z 22,65 mln zł do 28,62 mln zł kapitał zakładowy Best. Stanie się tak na drodze emisji 5 828 535 akcji serii K Best o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ponadto tak długo jak akcjonariusz spółki WPEF VI Holding 5 B.V. posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, ale nie dłużej niż do dnia przypadającego 5 lat po rejestracji przez sąd rejestrowy połączenia, uchwały walnego zgromadzenia spółki

w kilku sprawach nie mogą zapaść w przypadku głosu „przeciw” oddanego przez WPEF VI Holding 5 B.V. Prawo weta dotyczy m.in. podwyższenia kapitału na drodze emisji nowych akcji (z kilkoma wyjątkami), emisji obligacji, połączenia, podziału lub likwidacji spółki, wycofania akcji z obrotu na GPW lub wprowadzenie ich do obrotu na innym rynku niż główny rynek GPW, wynika z uchwalonych zmian w statucie.

W grudniu ub. r. zgodę na połączenie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

W październiku ub.r. zarządy spółek zawarły umowę, zgodnie z którą rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia.

W maju 2024 r. Best, który w grudniu 2023 r. otrzymał zaproszenie do złożenia wiążącej oferty w ramach przeglądu opcji strategicznych prowadzonego przez Kredyt Inkaso, skierował ofertę bezpośrednio do akcjonariusza spółki, WPEF VI Holding 5 B.V. Oferta obejmowała nabycie wszystkich należących do WPEF VI Holding 5 B.V. akcji Kredyt Inkaso (tj. 7 929 983 sztuk uprawniających do wykonywania 61,49% ogólnej liczby głosów w spółce).

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 353,83 mln zł w 2023 r.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews