Akcjonariusze Bioceltix zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 457 tys. akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Akcje serii N zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej przez Alternative Solution ASI i Kvarko Group ASI.

„Bardzo mnie cieszy, że nasi akcjonariusze rozumieją i popierają realizowaną przez nas strategię. Dali temu wyraz podejmując uchwałę emisyjną. Dzięki temu nie będziemy musieli zwalniać tempa, zarówno jeśli chodzi o rejestrację naszych leków, jak i budowę wytwórni farmaceutycznej. Szczególnie jest to ważne w tym drugim przypadku. Jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia na rynek produktu na osteoartrozę u psów, a nasza obecna wytwórnia będzie mogła zapewnić jedynie skromne moce produkcyjne na poziomie do 30 tys. dawek rocznie. Dlatego budowa nowego, wielkoskalowego zakładu jest priorytetem. Za chwilę powinniśmy się uporać ze wszystkimi brakującymi pozwoleniami, praca ruszy z kopyta, a koszty zaczną się kumulować. Pozyskany z emisji kapitał zapewni nam bezpieczeństwo na jeden z najważniejszych etapów rozwoju naszej spółki” – powiedział członek zarządu Paweł Wielgus, cytowany w komunikacie.

Spółka planuje pozyskać ok. 45 mln zł, które pozwolą na finalizację budowy wielkoskalowej wytwórni farmaceutycznej oraz zabezpieczą pozycję finansową spółki na kolejne miesiące, podano także.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. W 2021 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, zaś w 2022 r. – na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews