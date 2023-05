Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszewa podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,74 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, to jest w łącznej wysokości 151 851 700 zł, podała spółka. Dywidendą objętych jest 205 205 000 sztuk akcji. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A. Dzień dywidendy ustalono na 29 maja 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 5 czerwca 2023 roku.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,79 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews