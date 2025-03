Akcjonariusze Brand24 zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na 11 kwietnia br.

W czwartek Prowly.com, akcjonariusz reprezentujący 76,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand24, zaprosił do sprzedaży nie więcej niż 521 660 akcji Brand 24, reprezentujących 23,01% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po cenie 50,1 zł za akcję. Oferty przyjmowane będą w dniach 17-21 marca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia akcji to 25 marca 2025 r.

Prowly.com zażądało również zwołania walnego zgromadzenia Bran24 na dzień 11 kwietnia 2025 roku i wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wycofania akcji Brand24 z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia zarządu spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

