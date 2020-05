Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 60,4 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

„Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 60 436 467,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy” – czytamy w uchwale.

W ubiegłym roku akcjonariusze Ciechu również zdecydowali na walnym zgromadzeniu spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynoszącego 270,6 mln zł.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews