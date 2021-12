Akcjonariusze Creotech Instruments zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 14 stycznia, o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez publiczną emisję do 396 558 akcji serii I o wartości 40-50 mln zł, towarzyszącą przejściu notowań spółki na główny rynek GPW, podała spółka. Pozyskane środki pozwolą spółce ukończyć kluczowe projekty R&D.

Akcjonariusze mają podjąć uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 158 623 zł do kwoty nie mniejszej niż 168 357,2 zł i nie większej niż 198 279 zł poprzez emisję nie więcej niż 396 558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł. Będą one stanowić nie więcej niż 20% w podwyższonym kapitale.

„Spółka planuje pozyskać z emisji 40-50 mln zł, które w 50% będą dedykowane R&D w obecnych kluczowych projektach, pozostała część środków zostanie przeznaczona na wzrost zdolności produkcyjnych i sprzedażowych” – czytamy w komunikacie.

Z kolei 29 listopada akcjonariusze Creotech podjęli decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.

„Realizacja planów strategicznych Creotech Instruments na kolejne lata pozwoli umocnić firmę na pozycji lidera polskiego sektora kosmicznego oraz jednego z wiodących graczy na rynku europejskim. Ukończona z sukcesem emisja akcji towarzysząca naszemu debiutowi na NewConnect istotnie przyspieszyła rozwój spółki – rozbudowaliśmy moce sprzedażowe i produkcyjne, ale przede wszystkim osiągnęliśmy istotne kamienie milowe w kluczowych projektach R&D, tj. HyperSat, EagleEye, Impact czy Grey. Wzrost spółki owocuje kolejnymi kontraktami, n.in. z Europejską Agencją Kosmiczną i szeregiem innych zamówień, skutkujących już 100% obłożeniem wszystkich linii produkcyjnych na I kwartał 2022 roku” – skomentował prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

„Chcemy iść o krok dalej i pozyskać środki, które pozwolą nam rozpocząć szeroką komercjalizację mikrosatelitów Creotech na rynku o wartości 11 mld USD, a następnie wejść do TOP8 producentów mikrosatelitów na świecie. Co więcej, w ciągu najbliższych 2-3 lat zamierzamy być wiodącym dostawcą danych do analizy ryzyka dla misji UAV oraz dostawcą pełnych systemów sterowania komputerami kwantowymi, jako jeden z kilku podmiotów na świecie” – dodał.

Spółka do 2025 roku będzie dążyć do realizacji następujących celów:

• Kosmos: sukces misji kosmicznej EagleEye w zakresie umieszczenia na orbicie mikrosatelity do obserwacji Ziemi (uzyskanie pełnego space heritage) oraz zaawansowany stan misji PIAST realizowanej dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Spółka zakłada w tym okresie osiągnięcie 10-20 zamówień na mikrosatelity rocznie i chce być głównym dostawcą technologii kosmicznych z Europy Środkowej na rynek światowy.

• Atmosfera ziemska – główny dostawca systemów do analizy ryzyka, planowania i kontroli misji UAV (bezzałogowe statki powietrzne) w Polsce i znaczący w Europie oraz dążenie do bycia głównym polskim oferentem produktów wsparcia na rynku UAV.

• Ziemia – dostawca pełnego systemu sterowania dla komputerów kwantowych (jeden z kilku podmiotów oferujących takie rozwiązania na świecie), silna pozycja jednego z najważniejszych integratorów danych satelitarnych w Europie dzięki współpracy z EUSPA i KE oraz wprowadzenie systemu synchronizacji czasu do rozwiązań telekomunikacyjnych, wymieniono w materiale.

„W zakresie projektów strategicznych Creotech, kluczowy jest mikrosatelita EagleEye, którego umieszczenie na orbicie okołoziemskiej planowane jest na 2023 roku. Jego celem będzie testowanie nowych technologii związanych z obserwacją Ziemi. Satelita ten powstaje na platformie HypeSat, umożliwiającej budowę satelitów obserwacyjnych, telekomunikacyjnych i naukowych o masach 10-60 kilogramów. Ponadto zebrane dane z obserwacji Ziemi mogą znaleźć zastosowania w takich obszarach jak: monitoring infrastruktury krytycznej, zasoby ropy, inteligentne rolnictwo, czy bezpieczeństwo” – czytamy dalej.

Obecnie spółka posiada w swojej ofercie 29 produktów przeznaczonych dla komputerów kwantowych, co – jak podkreśla – warunkuje wysoką komplementarność dostaw takich produktów na rynek. W obszarze dronowym, w najbliższych miesiącach ruszy komercyjny dostęp do systemu GREy (opracowywanego przez Creotech, DroneRadar i WIZIPISI), którego celem jest wsparcie użytkowników dronów w ocenie ryzyka planowanego lotu na nieznanym terenie i poza zasięgiem wzroku. Z kolei w kolejnych kwartałach testowany będzie także system Sample dedykowany dla lotnisk.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

Źródło: ISBnews