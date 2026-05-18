Akcjonariusze cyber_Folks podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku za 2025 r. i przeznaczeniu 38,16 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca 2026 r., a dzień wypłaty na 3 lipca 2026 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 15 264 522.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

