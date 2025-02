Akcjonariusze wyrazili zgodę na zmianę nazwy spółki E-Shopping Group na MedTech Solutions, która jest spójna z jej nowym profilem działalności w obszarze wyrobów i technologii medycznych, podała spółka.

Nowe kierunki rozwoju MedTech Solutions to: dystrybucja implantów medycznych, rozwój zaawansowanych rozwiązań diagnostycznych (bazujących na AI, analizie danych medycznych i automatyzacji procesów klinicznych) oraz technologiczne wsparcie placówek medycznych, podano.

„Jednym z kluczowych kierunków naszego rozwoju będzie dystrybucja implantów medycznych i systemów wspomagających leczenie schorzeń układu kostno-szkieletowego. Planujemy też wprowadzić na rynek autorskie produkty, które umożliwią zbudowanie silnej pozycji rynkowej w obszarze AI dla sektora medycznego. Głęboko wierzę, że konsekwentna realizacja tych celów przełoży się na wzrost przychodów i wartości spółki, wsparcie personelu medycznego oraz poprawę jakości życia pacjentów” – powiedział prezes MedTech Solutions Jarosław Kaim, cytowany w komunikacie.

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjęto decyzję o zmianie składu rady nadzorczej spółki. Akcjonariusze odwołali Michała Paszko oraz powołali dwóch nowych członków – Sławomira Niedziółkę i Andrzeja Szurka.

„Sławomir Niedziółka jest doświadczonym liderem biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu operacjami logistycznymi oraz rozwoju strategicznym firm. Skutecznie łączy role właściciela i inwestora oraz prezesa zarządu w spółkach Van Group. Specjalizuje się w analizie rynkowej, zarządzaniu strategicznym i nadzorze nad inwestycjami, a jego kompetencje oraz doświadczenie pozwalają efektywnie rozwijać przedsiębiorstwa, zwiększając ich wartość dla interesariuszy” – czytamy dalej.

„Do rady nadzorczej MedTech Solutions dołączył też Andrzej Szurek, który jest związany z rynkiem kapitałowym od blisko 20 lat. Jego kariera obejmuje zarówno pracę w mediach finansowych, jak i w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym, co czyni go doświadczonym specjalistą w obszarze finansów i inwestycji. Od 2020 r., jako dyrektor zarządzający InnerValue, prowadzi i nadzoruje kompleksowe programy komunikacji z rynkiem kapitałowym dla spółek na warszawskiej giełdzie, w tym spółek z obszaru ochrony zdrowia. Wcześniej pełnił m.in. funkcje Członka Zarządu i Doradcy funduszu preIPO Carpathia Capital oraz Non-executive Direcotr w IMC S.A., jednej z największych firm rolniczych działających na ukraińskim rynku i notowanych na GPW. Od 2017 r. zasiada w radach nadzorczych spółek notowanych na NewConnect – Infoscan (do 2018 r.) i Carbon Studio” – napisano też w informacji.

Nowy profil działalności MedTech Solutions opiera się na 3 filarach. Pierwszy z nich obejmuje dystrybucję implantów medycznych i systemów wspomagających leczenie schorzeń układu kostno-szkieletowego. Drugi kierunek działalności obejmuje rozwój autorskich rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, analizie danych medycznych i automatyzacji procesów klinicznych, które będą wspierać personel medyczny w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. MedTech Solutions oferuje też kompleksowe usługi doradcze dla placówek medycznych i firm z branży zdrowotnej. Ich celem jest wdrażanie nowoczesnych technologii wspierających personel medyczny w codziennej pracy, optymalizacja procesów oraz wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych w ochronie zdrowia, wymieniono też w materiale.

MedTech Solutions (dawn. E-Shopping Group) to spółka, która koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych technologii medycznych, dystrybucji produktów medycznych oraz usługach consultingowych w obszarze technologii medycznych. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews